Brindisi, la traduzione è esilarante: su Trenitalia la stazione è "Toast"

Che la traduzione sia sbagliata non si può dire. Perché, letteralmente, in inglese un bel brindisi benaugurante si dice proprio "Toast". Magari, il contesto avrebbe potuto aiutare, ma tant'è. Sulla App di Trenitalia Brindisi (e la relativa stazione) diventano Toast.

Che sia colpa del sito o di Google translate, poco importa. Il risultato è esilarante. E lo segnala su Twitter "Miss Paro", un profilo evidentemente ironico. Questo il post: "Una turista mi ha chiesto aiuto per capire come andare dall' aeroporto di Brindisi a Lecce. Mi mostra Trenitalia ma non capisce. Io non capisco. Poi mi illumino.

HANNO TRADOTTO BRINDISI CON TOASTS 🚀🚀🚀🚀🚀

nell'iperuranio pic.twitter.com/B3frUhMtgA — Miss Paro ~La Cabina Armadio~ (@_Pimple_) August 26, 2022

A causare l'illuminazione proprio la traduzione, letteralmente corretta, non c'è che dire. Magari il traduttore prima di mettersi al lavoro, aveva fatto un bel "brindisi".