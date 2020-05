Stamerra, il ricordo in un calice di vino a un anno dalla scomparsa

Ultimo aggiornamento: 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 4 maggio dell'anno scorso moriva all'età di 76 anni Vittorio Bruno Stamerra, direttore del Quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto dal 1981 al 1996. Insieme alle iniziative editoriali, negli ultimi anni della sua vita, aveva coltivato anche la passione per il vino. E proprio Tenute Lu Spada, società di cui è stato uno dei più determinati ed entusiasti fondatori, a un anno dalla scomparsa lo ricorda dedicandogli una nuova linea di vini che, con il contributo del consulente enologo Giuseppe Pizzolante, pur tra le difficoltà del momento, sono stati imbottigliati in questi giorni.«Due vini spiega Carmine Dipietrangelo, amministratore unico dell'azienda vinicola - che hanno etichette nuove e poetiche che richiamano l'amico Vittorio, giornalista da vecchia macchina da scrivere e uomo di cultura legato alla sua città, al suo mare, alla sua campagna e a modo suo ai suoi abitanti. Non so come lui avrebbe reagito in questi giorni di quarantena e quanto pesante sarebbe stato per lui gestirla e sopportarla. Certamente ci avrebbe coinvolto con le sue telefonate e i suoi stimolanti e taglienti pensieri».Il suo ultimo e fiducioso stimolo, ricorda sempre Dipietrangelo, era stato teso ad allargarne gli impegni e gli orizzonti: «E soprattutto ad incalzare il sottoscritto ad andare avanti e a non mollare il progetto che assieme avevamo pensato e realizzato, prima per noi e poi traguardato alle nuove generazioni e alla città».Tenute Lu Spada, aveva deciso di ricordarlo in un evento che doveva richiamare il suo attaccamento a Brindisi, alla sua storia e al suo futuro. «Per questa occasione avevamo previsto di presentare alla città e agli amici di Vittorio le due nuove bottiglie dell'ultima vendemmia che la nostra azienda ha deciso di dedicargli (Grigiombra, un bianco di minutolo e Fuoco Rosa, un rosato di negroamaro e susumaniello). Sarebbe stata l'occasione, per noi soci e per tanti suoi amici, di ricordarlo soprattutto in questa sua e nostra avventura di vitivinicoltori brindisini. Il covid 19 non c'è lo ha consentito».Ma Dipietrangelo non ha rinunciato a ricordare quello che è stato il determinante contributo di Stamerra alla nascita di Tenute Lu Spada. «In attesa di questo evento che certamente organizzeremo tra i nostri vigneti appena possibile abbiamo deciso di dedicargli un video che è una sintesi di ciò che con Vittorio pensammo e progettammo cinque anni fa e della strada fatta da allora. E lo ricordiamo mantenendo anche l'impegno di dedicargli una nuova linea dei nostri vini».© RIPRODUZIONE RISERVATA