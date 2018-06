Stalking, arrestato un imprenditore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per stalking è stato arrestato un imprenditore di Torre Santa Susanna. L’arresto è stato disposto dal Gip presso il Tribunale di Brindisi Biondi. L'uomo è indagato per i reati 612 bis, e 61 n.11 quinques del codice penale, su disposizione del magistrato è stato posto agli arresti domiciliari. La vicenda, nata nel luglio 2016, è stata portata al vaglio dalla magistratura dalla denuncia dal figlio dell’imprenditore, in cui si fa riferimento ad atti persecutori, offese, minacce di vario genere.