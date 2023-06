Potrebbe essere lo stadio Domenico Monterisi di Cerignola l’opzione indicata dal Brindisi in sede di iscrizione al prossimo campionato di serie C di calcio.

In cerca di un'alternativa

In attesa dell’inizio – e del completamento – dei lavori che renderebbero il Franco Fanuzzi omologabile rispetto alle normative della Lega Pro, la società biancazzurra continua a vagliare diverse ipotesi per indicare l’eventuale struttura disposta a ospitare le proprie partite interne nella prossima stagione. Entro giovedì 15 giugno, infatti, è necessario designare un impianto valido e adeguato ai canoni del professionismo: si tratta di uno step preliminare ma obbligatorio per formalizzare ufficialmente l’iscrizione al campionato che, invece, ha come scadenza martedì 20 giugno. Il Brindisi avrebbe trovato un accordo di massima con l’Audace Cerignola per la disponibilità del Monterisi, ma il definitivo benestare rimane vincolato al parere dell’amministrazione comunale ofantina e della Questura di Foggia.

APPROFONDIMENTI IL CASO CAMPO DI CALCIO Brindisi, mutui inutilizzati e grandi aziende: due idee per rinnovare lo stadio Fanuzzi LO STADIO Brindisi, iscrizione al campionato di serie C: preoccupa lo stato del manto erboso BRINDISI Esplode la gioia dei tifosi brindisini per la promozione in serie C

I lavori più urgenti da effettuare sul “Fanuzzi”

Nonostante la validità di questa opzione, il Comune di Brindisi resta fiducioso circa gli interventi da effettuare al Fanuzzi: il sindaco Giuseppe Marchionna avrebbe rassicurato le parti in causa sottolineando che i cantieri in via Benedetto Brin dovrebbero chiudersi nei tempi consoni per permettere così agli adriatici di effettuare il cosiddetto rientro tecnico, tornando nella propria casa a partire dalla seconda giornata. L’unica richiesta da presentare alla Lega sarebbe, a questo punto, quella di giocare in trasferta la gara di esordio in quella terza serie conquistata sul campo ben trentatré anni dopo l’ultima volta. A questo proposito, nei giorni scorsi si è tenuto un altro sopralluogo nel comunale brindisino da parte di una ditta specializzata in manti erbosi che ha suggerito la rimozione dell’attuale terreno di gioco per ricorrere successivamente all’utilizzo dei big roll, grandi rotoli di erba naturale da installare dopo lo smantellamento. La soluzione garantirebbe alla città di avere un prato all’altezza del campionato professionistico, risolvendo una volta per tutte – come da auspicio – un problema gravoso e annoso per il calcio cittadino.

Gli altri interventi per l'omologazione

Oltre al rettangolo verde, poi, restano da effettuare altri interventi per poter ottenere l’adeguamento: il più urgente tra questi riguarda l’illuminazione, che deve sviluppare cinquecento lux per poter andare successivamente in deroga fino al primo febbraio, ma non vanno sottovalutate le altre necessità come lo spogliatoio per la quaterna arbitrale mista, l’aggiunta di telecamere nella sala Gos e i seggiolini in gradinata (oltre che in tribuna dove sono ormai vecchi). Aspetti, però, che possono essere affrontati con tempistiche diverse dal momento che le priorità restano le solite. Illustrata la situazione nel dettaglio, al momento il primo passaggio da effettuare è la definizione di uno stadio alternativo al Fanuzzi: il Monterisi di Cerignola resterebbe il più papabile.