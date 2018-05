Stadio, Aprea rassicura: «I lavori vanno avanti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I lavori di adeguamento dello stadio comunale Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana procedono nel pieno rispetto del cronoprogamma. Nessun intoppo a quanto pare. A rassicurare la tifoseria organizzata è stato il commissario straordinario Guido Aprea che ieri mattina ha ricevuto in municipio una delegazione di sostenitori preoccupata circa alcune voci di intoppi e possibili ritardi.«Ho incontrato una delegazione di tifosi - ha detto Aprea - ed ho riferito che tutto procede senza intoppi e secondo un cronoprogramma già stabilito». Il commissario ha smentito le voci di una paralisi del cantiere. Come da contratto d’appalto lo stadio dovrà essere consegnato entro 160 giorni. Secondo la tabella ufficiale di marcia i lavori di adeguamento dovranno terminare entro cinque mesi al massimo, entro ottobre e, qualora tutto dovesse filare liscio, anche entro settembre.La Virtus Francavilla ha, intanto, inoltrato alla Lega Pro la richiesta per l’utilizzo ancora dello stadio “Fanuzzi” di Brindisi per le prime gare interne del prossimo campionato con un termine fissato a dicembre. Un margine di tempo più ampio per stare più sicuri.