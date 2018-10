Sparirà il Sindaco di Brindisi dalla pagina Facebook di Cavalera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per quattro mesi, nonostante la sconfitta elettorale al ballottaggio contro Riccardo Rossi, la pagina Facebook di Roberto Cavalera ha continuato a riportare la dicitura Sindaco di Brindisi. Qualche ora fa tuttavia, evidentemente dopo qualche segnalazione, il consigliere comunale di Forza Italia ha annunciato la prossima modifica. Che non è una cosa rapida perché le regole del social sono diverse rispetto a qualche tempo fa.«Ho dato disposizioni - spiega - affinché la dicitura Sindaco di Brindisi posta dopo il mio nome durante la campagna elettorale, allorquando questa pagina fu creata, venga rimossa. Per politica di Facebook la procedura, a differenza di quanto accadeva nel passato, non è così semplice e richiede diversi giorni».E in attesa che la richiesta vada in porto, annuncia, «sospenderò l'uso di questa pagina e continuerò a scrivere sul mio profilo personale. Chiedo scusa a tutti coloro che mi seguono e che ancora oggi si riconoscono nel mio progetto politico, ma non è mai stata mia intenzione (anche perché francamente non ne ho bisogno) utilizzare un appellativo la cui attribuzione spetta solo ai cittadini».Cavalera, infine, rivendica di essere «fieramente all'opposizione» e promette che continuerà «a lavorare perché il mio impegno politico possa dare a Brindisi una possibilità di riscatto soprattutto per i tanti giovani, figli di questa terra come noi, che oggi non vedono prospettive di lavoro e di sviluppo». Poi conclude: «Ci rivedremo presto su questa pagina».