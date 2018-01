Spara in piazza per una ragazza contesa: feriti in otto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN MICHELE SALENTINO - Scene da far west ieri sera a San Michele Salentino dove un giovane con alcune fucilate ha ferito otto persone dopo una lite avvenuta per una donna: responsabile del ferimento è Christian Gioia, di 29 anni, arrestato dai carabinieri per lesioni personali e porto abusivo di armi.I militari sono stati allertati sul numero di emergenza 112 da una telefonata effettuata da un cittadino il quale, impaurito e nascosto dietro una siepe, ha riferito che un giovane armato di fucile stava esplodendo alcuni colpi in direzione di un gruppo di ragazzi che sostavano in piazza Matera.Le vittime e l'uomo hanno poi descritto con precisione il presunto feritore che è stato rintracciato poco dopo a casa, laddove sono anche state trovate e sequestrate quattro cartucce da caccia calibro 12. Il litigio per contrasti sentimentali, a quanto poi accertato, sarebbe iniziato la sera precedente.Il ragazzo avrebbe infatti reagito a una presunta spedizione punitiva nei suoi confronti avvenuta la sera prima per una ragazza. Dopo essere stato malmenato sarebbe tornato dunque armato sparando quattro colpi contro un gruppo di ragazzi ferendone otto di striscio dei quali tre sono stati medicati in ospedale. Questi ultimi, uditi gli spari nella loro direzione, hanno tentato di ripararsi dietro alcuni cespugli. Cinque degli otto ragazzi sono stati feriti di striscio da alcuni pallini, per gli altri tre si è reso necessario il trasporto agli ospedali di Ostuni e Francavilla Fontana per le cure del caso.