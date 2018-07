Sparatoria davanti alla banca: resta ucciso un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Un uomo è morto a seguito di una sparatoria con la polizia, intervenuta nel cuore della notte per un assalto a un bancomat in via Orazio Flacco, quartiere Commenda.Del deceduto non sono state ancora fornite le generalità: i fatti sono avvenuti intorno alle 3.30.Ricevuta una segnalazione, le volanti si sono portate subito sul posto e hanno sorpreso un gruppo di cinque persone con volto travisato che tentavano di far saltare il bancomat con la tecnica della “marmotta”, ossia l’esplosivo all’interno della fessura. I poliziotti hanno subito intimato ai malviventi di arrendersi, ne è nato un conflitto a fuoco e un uomo è rimasto ucciso. Si tratterebbe di uno dei presunti rapinatori, con volto travisato e guanti. Sarebbe un uomo di Ostuni di circa 50 anni. I banditi sono fuggiti a bordo di una vettura, i poliziotti li hanno inseguiti sino alla statale 379. I malviventi hanno gettato dei chiodi sulla strada così da far bucare gli pneumatici delle auto della polizia.