Spagnolo al Real Madrid: è brindisino il primo italiano nella "cantera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRINDISI - Matteo Spagnolo, il giovane playmaker di Brindisi, 15 anni da poco compiuti, che ieri è ufficialmente diventato il primo giocatore italiano della storia ad entrare a far parte della Cantera del Real Madrid pluricampioni in Spagna ed in Europa. Matteo Spagnolo ha firmato un contratto con il Real Madrid: ma non è questo il suo primo record. Un talento innato, cristallino, terminato sugli scout di mezza Europa in pochissimo tempo. Nel 2016, Matteo, a 13 anni, riuscì a mettere a referto 78 punti in una sola partita, con la casacca della Mensa Sana Mesagne, la società da cui ha spiccato il volo verso la Stella Azzurra Roma, il suo attuale team, prima della prossima avventura in Spagna. Nell’ottobre del 2017, addirittura, la federazione italiana pallacanestro si “scomodò” concedendo alla società capitolina una deroga ad hoc, per permettere al talento brindisino, di poter giocare in Serie B, nonostante non avesse compiuto neanche 15 anni.