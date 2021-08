Medico no vax, il Tar conferma la sospensione

Il Tar di Lecce ha confermato con decreto la sospensione dall'esercizio professionale e dal servizio presso la Asl di Brindisi di un medico non vaccinato.

La decisione del Tar

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della dottoressa specificando che “nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto i vari profili evidenziati, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa”, nel contesto emergenziale “legato al rischio di diffusione della pandemia da Covid-19”.

Ordine dei medici parte civile



La camera di consiglio per una trattazione più approfondita della vicenda è stata fissata per il 15 settembre prossimo. Secondo i giudici, inoltre: «è in facoltà della ricorrente – è specificato – conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all’obbligo vaccinale” ritenuto un “presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione».

Nel giudizio si è costituito il consiglio dell'ordine dei medici di Brindisi. Non si è costituita in giudizio la Asl.