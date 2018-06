Sorvegliato speciale non si ferma all'alt: inseguito per quattro chilometri e arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCAVILLA - Sorvegliato speciale non si ferma all'alt dei carabinieri, ingaggia un inseguimento con i carabinieri per 4 chilometri, ma viene arrestato. E' successo a Francavilla, i carabinieri hanno arrestato Cosimo Canovari, 50 anni, sorvegliato speciale. L'uomo era stato notato da un appuntato, libero dal servizio, mentre girovagava in auto nel centro abitato. Il carabiniere ha subito allertato la centrale operativa, e una pattuglia ha tentato di fermare Canovari, che però non si è fermato all'alt. Ne è nato un inseguimento durato quattro chilometri, terminato alla zona industriale. Canovari è stato arrestato per resistenza a pubblica ufficiale e guida con patente revocata.