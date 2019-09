Sorride accanto a un uomo svenuto: la foto diventa virale. Bufera sulla segretaria cittadina della Lega

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto sorridente sui social, con alle spalle un uomo a terra svenuto: è bufera sulla segretaria cittadina della Lega di Ostuni , Margherita Penta. L'uomo, dalle notizie apprese, sarebbe conosciuto in città perché spesso racimolerebbe spiccioli facendo il parcheggiatore abusivo. Lo scatto, condiviso fra le stories di Instagram e diventato virale, sta facendo molto discutere.«Sono solo strumentalizzazioni sul mio conto. Sono stata io stata la prima ad intervenire, avvicinandomi a quell'uomo, per accertarmi delle sue condizioni di salute e, verificato che era solo in uno stato incosciente, con gli altri presenti abbiamo valutato la necessità di far intervenire un'ambulanza».Si difende così dalle accuse la donna, anche consigliere comunale ad Ostuni. «Solo allorquando il 118 era già stato allertato e si era in attesa dell'arrivo di personale specializzato, mi sono allontanata dall'uomo sdraiato per terra. Era in quel frangente che veniva scattata la foto, poi postata su Instagram: ero ignara – precisa Margherita Penta-che quell'uomo fosse nell'inquadratura della foto».