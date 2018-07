Sorpreso con le chiavi di una Mercedes rubata: cuoco nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri di Ostuni hanno arrestato Angelo Regnani, 21enne, del luogo ma domiciliato a Carovigno. Verso le ore 22 di ieri era pervenuta segnalazione alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Fasano da parte di un cittadino che comunicava di aver notato un’autovettura “Mercedes CLK” senza targa che attraversava la strada provinciale 20. L’auto è stata rintracciata in contrada Molillo di Ostuni , nei pressi c'era Regnani con le chiavi del mercedes in mano. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che il veicolo, a cui era stata rimossa la targa posteriore al fine di non renderla identificabile, è di proprietà di una 42enne di San Vito dei Normanni. Il mezzo era stato rubato a Specchiolla. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario. Nel prosieguo delle attività i militari hanno deferito in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere, una 24enne di Carovigno accompagnatrice dell’arrestato. La donna è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico con manico di colore avorio, della lunghezza complessiva di 25 centimetri e lama di 11 centimetri L’arma è stata sottoposta a sequestro.