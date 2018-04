Sorpresa: un brindisino in corsa per la presidenza del Congo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intrigo internazionale passa da San Vito dei Normanni. Il capo dell’opposizione della Repubblica Democratica del Congo, Moise Katumbi D’Agnano potrebbe pagare care le sue “origini” brindisine e in particolare la doppia cittadinanza, vietata nel suo Paese: ha annunciato di volersi candidare alle elezioni presidenziali congolesi che avrebbero dovuto tenersi entro il 2017, e che sono state fissate per il prossimo dicembre. Ma c’è un problema: nel 2000, a quanto emerso, è stato riconosciuto da un imprenditore sanvitese, che gli ha dato tra l’altro il cognome D’Agnano. E a quanto risulta dai primi accertamenti fatti, ha vissuto proprio nel comune brindisino fino al 2007, anno della morte del padre che ha trascorso gli ultimi anni in una casa di riposo.Quando la questione “doppia cittadinanza” è divenuta un caso, sono state inviate richieste circostanziate al Comune di San Vito dei Normanni: l’ente municipale, con il sindaco Domenico Conte, ha avviato tutti gli accertamenti del caso, per fornire risposte chiare a chi dovesse formalmente richiederle.Risulta che abbia rinunciato alla cittadinanza italiana il 13 gennaio del 2017, probabilmente proprio per eliminare le cause di incompatibilità con la candidatura. La Costituzione, la cosiddetta Charte d’occupation, del 2006 lo dice espressamente all’articolo 10: “La nazionalità congolese è una ed esclusiva. Non può essere detenuta concorremente con un’altra”.Katumbi che quindi è per metà italiano, pugliese, sanvitese, è un personaggio molto popolare nella Repubblica Democratica del Congo. Vive in Sudafrica, in esilio, e rischia di essere arrestato qualora dovesse fare rientro in Congo. Ricchissimo, è stato il presidente del Mazembe, squadra di calcio che ha disputato e perso (3-0) contro l’Inter, nel 2010, la finale del Mondiale per club.Le autorità locali, per altro, hanno annunciato l’avvio di una indagine per appropriazione di identità per aver «violato la legge che vieta la doppia cittadinanza». La conferma è stata data dal procuratore Flory Kabange Numbune. «Come può una persona con nazionalità italiana presentarsi nei nostri uffici e chiedere un passaporto, una carta di identità? – ha detto oggi il procuratore – per tutto il tempo che è stato governatore provinciale lui aveva documenti falsi». Il portavoce di Katumbi, Olivier Kamitatu, ha detto alla France presse che Katumbi è «vittima di persecuzione» da parte del governo e «dimostrerà a tutti da dove viene».