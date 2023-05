Sorpresa a Oria: la spunta l'ex sindaco Ferretti: «Stavolta governeremo cinque anni»

Il due volte ex sindaco Cosimo Ferretti è il nuovo primo cittadino di Oria. Ha sconfitto in modo anche abbastanza schiacciante la concorrenza degli sfidanti Cosimo Pomarico, Alfonso Panzetta e Attilio Ardito.

Ferretti ha racimolato il 37,66 per cento delle preferenze, mentre il secondo è risultato Pomarico fermandosi al 23,82 per cento; Panzetta al 21,69 e Ardito al 16,82 per cento.

La terza volta di Ferretti da candidato sindaco ha il sapore dolce di una terza vittoria: quando si è candidato a sindaco non ha praticamente mai perso anche se nelle precedenti legislature ha dovuto terminare in anticipo i suoi mandati per dissidi insorti in seno alle sue maggioranze. «Questa volta - dichiara Ferretti - sarà diverso perché ho al mio fianco una squadra costruita in maniera certosina proprio per essere elettoralmente forte e coesa, sia durante la campagna elettorale che in corso di amministrazione. Questa vittoria, così imponente come nessuno di noi si aspettava, è giunta al termine di un percorso duro ma condiviso ed è stata una vittoria di squadra, conquistata grazie all’apporto di ciascuno di noi. Non ci sono mai state prime donne - conclude - ma solo figure pronte a spendersi per la comunità senza alcun interesse particolare e a testimonianza del fatto che la precedente amministrazione così bene non abbia fatto in questi cinque anni abulici».

Gli altri candidati

Il secondo arrivato, Pomarico, si aspettava di più ma si limita a una dichiarazione stringata: «Grande rispetto per la scelta degli oritani e buon lavoro al nuovo sindaco, noi dall’opposizione faremo il nostro in Consiglio comunale». «Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto - dice Ardito - dato che 1500 persone hanno riposto fiducia nel nostro progetto. Con una lista di persone completamente nuove, nessun portatore di voto, abbiamo dato alla città un’alternativa credibile e soprattutto una prospettiva per il futuro. Ringraziamo tutti i nostri elettori per la fiducia. Facciamo i complimenti al sindaco Ferretti per la vittoria. Ci auguriamo che la sua amministrazione sia innanzitutto in grado di unire la nostra comunità».

Panzetta spiega il risultato con i tempi stringati per organizzare la campagna elettorale: «Noi ci abbiamo provato mettendoci cuore, anima e testa ma la mia candidatura è stata decisa neanche tre mesi fa e quindi siamo partiti in ritardo rispetto agli altri, con una squadra completata in breve tempo e tenendo conto di ciò, abbiamo anche ottenuto un buon risultato.

Onore ai vincitori e auguro a Ferretti e a tutta la sua amministrazione buon lavoro e che possa governare nell’interesse di tutta la città, perché ci sono porzioni di cittadinanza che non hanno creduto in lui ma in altri. C’è un buon 70 per cento che va rappresentato e spero che faccia un buon lavoro per tutti».