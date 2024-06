Sicurezza al G7, arriva la nave per le forze dell'ordine, protestano i sindacati

Attraccata nel porto di Brindisi, lungo la banchina di Sant'Apollinare (sul Seno di Levante), l'ex nave da crociera Costa Magica, ribattezzata “Goddess of the Night”. Un vero hotel-galleggiante, noleggiato nei mesi scorsi dal Ministero dell'Interno: con i suoi 2.674 posti letto, assicurati in camere doppie, darà alloggio ai poliziotti preposti alla gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica del G7 e fino al 17 giugno. Tutti gli altri (5mila in tutto) prenderanno posto in hotel e B&B della zona. A bordo saranno serviti tre pasti, così articolati: colazione dalle 5 alle 9, pranzo dalle 11 alle 15 e cena dalle 17 alle 22. Inoltre, in caso di urgenza il servizio di ristorazione della nave provvederà alla preparazione di sacchetti.

I funzionari del ministero avevano ispezionato un'altra nave da crociera di proprietà di Seajets, la Queen of the Oceans, ma alla fine hanno deciso di noleggiare la nave più grande, fresca di ristrutturazione in Turchia. Le operazioni di check in degli agenti di Polizia a bordo sono cominciate ieri sera, perché sia tutto pronto in vista di giovedì 13 giugno quando inizierà ufficialmente il G7.

Le proteste

I sindacati, intanto, protestano.

Di «disarmante organizzazione logistica» parla il Siulp, il Sindacato della Polizia di Stato. «Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni inviate da colleghi aggregati a Brindisi per essere impiegati nel dispositivo che presiederà l’ordine e la sicurezza pubblica per il vertice dei capi di Stato e di governo in programma nei prossimi giorni. Ci saremmo aspettati - scrivono - che, sull’esempio delle incresciose approssimazioni denunciate in occasione di eventi di assai minore portata, sarebbe stata dedicata una particolare premura nel predisporre la ricettività del personale. Ed invece siamo a dover lamentare l’ennesima dimostrazione di una capacità logistica imbarazzante ed impreparata. Le impietose immagini dei video ripresi dentro e fuori dalla nave che, ci era stato assicurato, avrebbe soddisfatto standard di decoro e dignità, restituiscono raccapriccianti scene di perdite di acqua dall’impianto di condizionamento e dai sanitari dei bagni, stanze in condizioni vergognose con materiale che esce dagli split dei condizionatori e si deposita sulle lenzuola dei letti, nonché condizionatori guasti nelle cabine centrali, quindi senza possibilità di aerazione esterna, con un microclima infernale. La nota più dolente, anche a voler trascurare l’assenza di cassette di sicurezza per il deposito delle armi personali, riguarda l’innumerevole quantità di bagni intasati e non funzionanti».

Sulla stessa linea anche il Nuovo Sindacato Carabinieri Puglia: «Della nave ci è stato riferito che non si conoscevano preventivamente le caratteristiche (inidonee) e pertanto, si sta cercando di ottemperare alle giuste azioni per renderla pienamente fruibile e confortevole per i colleghi. Coloro che sono deputati al coordinamento hanno manifestato il pieno convincimento nel ricercare la giusta soluzione in tutela del benessere dei carabinieri presenti, nonché interventi celeri e indirizzati a risolvere le inefficienze logistiche riscontrate»

Ancora. Il Sim Carabinieri «denuncia che in occasione del G7 di Brindisi, come previsto, si sono verificati gravi problemi organizzativi riguardanti l’alloggiamento e la sistemazione delle forze di polizia all’interno delle navi affittate per l’occasione. Numerosi colleghi provenienti da tutta Italia ammassati che attendono ore su ore per completare il check-in, con ulteriori problematiche riscontrate nelle stanze assegnate, con camere con metrature ridotte e inconvenienti relativi alla climatizzazione. Chiediamo un immediato intervento delle autorità competenti per rivedere l’organizzazione e le condizioni di lavoro del personale impiegato nel G7, garantendo una gestione più equa e rispettosa per le future manifestazioni internazionali».