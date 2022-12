Sicurezza alimentare e controlli a tappeto, i Forestali chiudono il 2022 con 22.500 euro di multe

E' tempo di bilanci per i carabinieri Forestali di Brindisi, che chiudono il 2022 con 110 esercizi commerciali controllati nell'ambito della sicurezza agro-alimentare e multe per 22.500 euro. Sequestrati 200 chili di alimenti.

Dall’ inizio dell’ anno ad oggi sono state verificate complessivamente 110 attività commerciali, nei vari settori: lattiero-caseario, ortofrutticolo, cerealicolo, vitivinicolo, oleario (frantoi e oleifici) e della vendita al dettaglio. Le violazioni accertate (16, di cui solo 2 di natura penale, connesse allo smaltimento di acque di frantoio) rappresentano quasi il 15% sul totale delle verifiche, con un incremento rispetto al 2021 (9%); le sanzioni amministrative comminate assommano a 22.500 euro.

La tracciabilità





Attenzione alle buste

Inoltre sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 200 kg. di prodotti, per difetto di etichettatura e/o rintracciabilità e/o superamento della data di scadenza: prodotti lattiero-caseari, farine, prodotti dolciari (pasta di mandorle e creme), cereali e legumi, carni, cibi pronti surgelati, olio di oliva.



Infine, attenzione ai sacchetti per la spesa in plastica, comunemente detti “shoppers”: in Italia è in vigore da anni la legge sulla riduzione dell’ utilizzo di borse di plastica; da allora, i Carabinieri Forestali hanno indirizzato controlli mirati sulla produzione e commercializzazione dei cosiddetti “shoppers”, elevando numerose sanzioni, che per il commerciante equivalgono a 5.000 euro. La capillare azione di contrasto alla commercializzazione di plastica non riciclabile ha dato negli anni i suoi frutti, con una drastica riduzione degli illeciti accertati, che nel 2022, in tutta la provincia di Brindisi, sono stati solamente 4.