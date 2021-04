Entra nel reparto Covid per visitare il padre: denunciato

Sarebbe entrato senza autorizzazione nel reparto Covid dell'ospedale di Ostuni, in provincia di Brindisi, per accertarsi delle condizioni di salute del padre, allontanandosene subito dopo senza adottare alcuna cautela di prevenzione del virus. I carabinieri hanno denunciato un 36enne fasanese per "diffusione di una malattia infettiva" e "interruzione di un pubblico servizio".

Lo stratagemma

In particolare, l'uomo, indossando una tuta da lavoro usa e getta, dei copri calzari improvvisati e una mascherina del tipo ffp2, si è introdotto nel reparto dove si trovava ricoverato il proprio genitore, per assicurarsi personalmente delle sue condizioni di salute. Il personale addetto alla vigilanza dell'ospedale è riuscito a bloccarlo dopo che si era allontanato senza adottare alcuna cautela per prevenire la diffusione del virus. L'episodio ha temporaneamente distolto dai loro compiti diversi medici del reparto, tanto da causare il tardo soccorso dell'anziano. I militari, oltre alla denuncia, hanno anche sanzionato il responsabile per il mancato rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, essendosi spostato senza giustificato motivo tra comuni, con autovettura, in zona dichiarata rossa, avendo, tra l'altro, reiterato la stessa violazione già commessa in precedenza. Il 36enne è stato inoltre sottoposto a quarantena domiciliare su disposizione del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Brindisi.