Si ribalta un trattore: grave un ragazzo di 26 anni

Ultimo aggiornamento: 16:51

Si ribalta un trattore: 26enne di Fasano giunge in codice rosso al “Perrino” di Brindisi. L’ incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il giovane si è verificato nei pressi della strada “Gravina” che da Cisternino conduce all’ex ss16. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale di Cisternino, coordinati dal comandante Angelo Raffaele Filomeno.Il sinistro si è verificato poco dopo le 12.30: disagi anche al traffico lungo un'arteria di collegamento anche per il litorale nord della provincia di Brindisi. Spetterà alle forze dell'ordine chiarire la dinamica dell'incidente: da una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso prima il controllo del mezzo, e poi arrestato la sua corsa nel terreno adiacente alla strada, travolgendo un muretto a secco .