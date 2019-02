Si dimettono 13 consiglieri comunali: cade l'Amministrazione Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTUNI - Tredici consiglieri comunali a Ostuni si sono presentati davanti al notaio per firmare le dimissioni, sancendo così di fatto la fine dell'Amministrazione guidata da Gianfranco Coppola, a pochi giorni comunque dalla scadenza naturale del mandato. A Ostuni, infatti, erano comunque già in programma le amministrative in primavera. Nei prossimi giorni l'insediamento del commissario prefettizio, che resterà alla guida del Municipio sino alle elezioni.