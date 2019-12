Si cerca la pistola che ha ucciso il ragazzo di 19 anni: tre arresti a Brindisi

Tre arresti sono stati compiuti dalla Squadra mobile di Brindisi in un filone di indagine relativo all’omicidio di Giampiero Carvone, ucciso la notte tra il 9 e 10 settembre, e per il quale avevano già avuto provvedimenti restrittivi tre brindisini.



Stamattina è stata eseguita dalla polizia un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Brindisi nei confronti di tre persone ritenute responsabili di detenzione e porto illegale di una pistola sul cui utilizzo sono in corso accertamenti. Il sospetto è che possa trattarsi della pistola semiautomatica con cui è stato ucciso il diciannovenne.

Di altre armi e cose potenzialmente collegate con l'omicidio che turbò la comunità brindisina continua la ricerca mediante perquisizioni che vedono anche l'uso delle unità cinofili.