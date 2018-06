Shock per il candidato sindaco Rizzo: il papà muore durante il comizio conclusivo

SAN PIETRO VERNOTICO - A San Pietro la campagna elettorale si è conclusa in dramma per il candidato sindaco Pasquale Rizzo: il suo papà, Giuseppe, di 90 anni, è morto durante il comizio finale di venerdì sera. Rizzo ha ovviamente interrotto il suo discoro: «Scusate devo andare, è morto papà», ha detto ai presenti, ovviamente increduli per l’accaduto.