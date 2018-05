Il sindaco Coppola verso la nomina del settimo assessore: la scelta su Monopoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTUNI - Potrebbe giungere questa mattina la nomina del settimo assessore ad Ostuni. La svolta nelle ultime ore con l'individuazione di Mariella Monopoli come componente del nuovo esecutivo. Contatti già avviati che potrebbero portare a stretto giro alla nomina ufficiale con l'assegnazione delle deleghe allo sport. Si chiude così una trattativa aperta da mesi nel centro-destra, da quando cioè nell'agosto 2017 si definì la nuova maggioranza, dopo la rottura con il Pd. Nella scorsa estate vennero nominati 6 assessori con una casella rimasta vuota. Confronto andato avanti per mesi nella coalizione del sindaco di Ostuni Gianfranco Coppola, sino con ogni probabilità ad oggi con la nomina della terza quota rosa in giunta