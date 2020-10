Scuole nel caos/ Al via la nuova didattica mista, ma i trasporti seguono ancora il vecchio orario: «Nessuno ci ha comunicato le variazioni»

Nuova didattica e trasporti scolastici: tutto come previsto. Gli orari di ingresso e uscita da scuola per gli studenti delle superiori cambiano, linee e corse di bus e pullman scolastici ancora no. Le aziende segnalano: «Non abbiamo ancora ricevuto tutte le informazioni necessarie da parte di Uffici e dirigenti scolastici per procedere a una rimodulazione delle linee». Ed è caos.

Centinaia di studenti delle superiori di Lecce, Brindisi e Taranto - per i quali gli ingressi a scuola per Dpcm e ordinanza regionale sono stati posticipati alle 9 e le uscite anticipatate, anche alle 10.30 in alcuni casi - per tutta la giornata di oggi rischiano di attendere ore per strada e alle fermate dei bus in attesa che dei pullman per fare tornare a casa. Potrebbe essere proprio il caso degli studenti delle prime e seconde classi dell'Istituto Alberghiero di Brindisi. Da oggi e sino a nuova comunicazione, infatti, sono previste solo due ore di lezione al giorno: dalle 9.00 alle 10.30. Peccato, però, che la variazione di orario non sia stata ancora comunicata alle aziende di trasporto scolastico.

In testa Stp di Brindisi: «Al momento non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Alberghiero rispetto alla necessità di rimodulare l'orario di ingresso e uscita da scuola - ha fatto sapere il direttore Maurizio Falcone - E anche le istanze che fino a questo momento sono pervenute da parte degli altri istituti - molto poche per la verità -non ci consentono ancora di avere un quadro completo della situazione e immaginare una rimodulazione capillare del sistema di trasporto scolastico. Vorrei ricordare ai dirigenti scolastici, inoltre, che autonomia scolastica non vuole dire anarchia scolastica».

Stesse indicazioni da parte delle scuole che attende ancora Ferrovie Sud Est. L'azienda per oggi ha comunque confermato l'orario di tratte e linee in vigore sin dall'inizio dell'anno. "In seguito all'entrata un vigore delle nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, Ferrovie Sud Est in queste ore sta raccogliendo da tutti i soggetti coinvolti e interessatiu (Regione Puglia, Provveditorato, Istituti scolastici) le informazioni necessarie alla rimodulazioni degli orari" rende noto Fse. Fino a nuovo avviso, dunque, l'orario in vigore rimarrà quello attuale. E anche il caos e i disagi, dunque: resteranno quelli registrati sin dall'inizio del nuovo anno scolastico.

Intanto l'azienda Seat rende noto: "A deccorere dal 27 ottobre e fino a nuova indicazione, tutte le corse scolastiche destinate a Tricase, Alessano, Casarano, Santa Cesarea Terme, Poggiardo, Maglie e Gallipoli, saranno posticipate di 45 minuti , rispetto agli orari attualmente in uso".

Ultimo aggiornamento: 11:01

