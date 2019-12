Scuole, porte aperte all'accoglienza. Tra caffè e intrattenimento

Un breve briefing con la protezione civile poi il preside Salvatore Giuliano è pronto ad accogliere quanti questa mattina stanno lasciando le proprie abitazioni. Film, contenuti multimediali e un costante aggiornamento via radio e via social su quanto avverrà nella zona rossa dell'Andromeda. Il Majorana di Brindisi è uno tra i centri di accoglienza che quest'oggi ospiteranno gli oltre 53mila brindisini costretti ad evacuare. "Venite da noi - spiega l'ex sottosegretario - faremo in modo che possiate sentirvi come a casa vostra". In programma diverse attività.



© RIPRODUZIONE RISERVATA