Scuola primaria invasa dalle api: interventi d'urgenza per rimuovere otto alveari

Ultimo aggiornamento: 08:16

Un intervento mirato per la rimozione di alcuni alveari di api all'interno della scuola primaria in via Mantegna, a Brindisi. Questo è quanto disposto da un'ordinanza sindacale che il Comune ha promulgato, dando mandato sia ad Ecotecnica che alla Multiservizi di effettuare le opportune verifiche (che dovrebbero, secondo quanto dicono dall'ente, dare risposte nei prossimi giorni) per scegliere la maniera più adeguata per l'operazione, al fine di garantire la sicurezza dei bambini che frequentano l'istituto ed i lavoratori dello stesso, dal personale docente a quello amministrativo e non solo.All'interno del documento, in particolare, è descritto il percorso che ha portato alla decisione dell'amministrazione comunale, partendo dalla constatazione della presenza di questo tipo di insetto all'interno di aree urbane ed extraurbane durante questo particolare periodo dell'anno, a cui si aggiunge il richiamo alle norme del 2014 che inseriscono le api nel novero degli animali domestici, con la distruzione che è prevista solo in circostanze del tutto eccezionali di ordine sanitario o pubblico ed in seguito ad un provvedimento del sindaco o di un'autorità ugualmente competente. Nel caso di specie, inoltre, l'ordinanza ricorda la segnalazione del settore Ambiente ad Ecotecnica lo scorso 10 settembre con la richiesta di intervento.Gli operatori intervenuti hanno trovato ben otto alveari, richiedendo quindi l'usto di cestello elevatore per la rimozione. Nei giorni scorsi vi è stato il sopralluogo dei tecnici comunali che avrebbero constatato come questo intervento abbia una notevole dose di complessità che, secondo quanto scritto, sarebbe da imputare all'insinuarsi di numerosi alveari all'interno di feritoie profonde della muratura, che non escludono l'ulteriore crescita degli stessi verso l'interno della struttura in aree non visibili e non controllabili e che quindi rischierebbero di creare ulteriori costi oltre quelli già prefigurati, oltre alla non certezza del risultato.Da questa serie di considerazioni è giunto il mandato del sindaco ad Ecotecnica e Multiservizi allo scopo di effettuare un'azione congiunta e sinergica con la massima tempestività, a cui si andrebbe ad aggiungere anche la presenza dei Vigili del Fuoco: le parti sollecitate dovranno valutare contestualmente ad un sopralluogo e senza ulteriore dilazione dei tempi, nuovamente i costi necessari per l'intervento. Una volta effettuata questa valutazione sui costi, nel caso in cui questi ultimi dovessero confermarsi non adeguati e proporzionati, l'ordinanza dispone in ragione della complessità dell'intervento e delle difficoltà logistiche innanzidette, di procedere alla distruzione con metodi adeguati degli alveari a salvaguardare l'incolumità delle persone presenti.Secondo lo stesso documento, inoltre, è previsto che il dirigente scolastico (la scuola rientra nell'istituto comprensivo Commenda Sant'Elia) si coordinerà con gli operatori dell'intervento per non interferire con le attività scolastiche.