Scritte del corteggiatore sul monumento, il sindaco: «Parlatevi invece di imbrattare»

«Non ho nulla contro Sara né contro il suo corteggiatore, ai quali auguro di vivere una bella storia, che sia insieme oppure ognuno per la sua strada. Però si scrivessero, si mettessero in contatto per discuterne e lasciassero in pace il Monumento ai Caduti». Inizia così il post su Facebook del sindaco di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, Antonello Denuzzo. Il riferimento è alle scritte che di recente sono comparse sul monumento, dopo che già una prima volta quest'ultimo era stato ripulito.

L'appello ai ragazzi

Il sindaco continua: «Lo ripuliremo, ma non è più tollerabile che qualcuno lo utilizzi come una lavagna, neppure per esprimere questi nobili sentimenti. Alle ragazze e ai ragazzi di Francavilla Fontana voglio dire che la cura dello spazio pubblico non è questione che attiene soltanto al decoro e alla pulizia, ma richiama il nostro rapporto con la Città intesa come comunità: se mostri attenzione ai luoghi di tutti (quindi se non imbratti il Monumento), esprimi rispetto per gli altri (e magari Sara si deciderà a darti una possibilità)».