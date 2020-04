Screening nelle case per anziani: al Focolare 58 sotto osservazione

Sono due gli anziani, entrambi uomini, deceduti l'altra notte nella residenza sanitaria socioassistenziale Il Focolare, all'interno del quale nelle scorse ore è stata ufficializzata la presenza di un importante focolaio di Covid 19, con 102 contagiati tra ospiti e personale. A spiegarlo è il dottor Angelo Greco, responsabile sanitario della struttura dopo il commissariamento da parte della Regione Puglia, su richiesta della Asl. Insieme a lui, il dottor Pietro Gatti, nominato responsabile degli aspetti clinici.



Il primo dei due deceduti era un uomo di 98 anni affetto da una grave malattia ematologica e da patologie croniche multiple. Su di lui era stato eseguito un primo tampone, il cui esito era dubbio. Il secondo, invece, è stato eseguito post mortem ed il suo esito si conoscerà solo nella giornata di oggi. Il secondo dei due deceduti, invece, è un uomo di 91 anni con un grave deterioramento cognitivo. Anche su di lui era stato eseguito un primo tampone, risultato dubbio. Anche in questo caso, il secondo è stato eseguito post mortem e l'esito sarà noto soltanto nella giornata di oggi.



In questo momento spiega il dottor Greco, direttore del distretto sociosanitario di Brindisi all'interno della struttura ci sono 70 pazienti. Di questi, 12 sono negativi alla ricerca del virus mentre gli altri 58, positivi, sono allettati e non autosufficienti ma non mostrano alcuna sintomatologia riferibile al Covid.



Dunque, niente febbre, né tosse né ridotta ossigenazione del sangue. Naturalmente aggiunge hanno tutti altre patologie: chi il diabete, chi l'ipertensione, chi le conseguenze di un ictus. Ma nessuna sintomatologia riferita all'infezione da coronavirus.

La strategia della Asl, spiega ancora il medico, è quella di affiancare la struttura affinché i pazienti siano seguiti nel tempo e vengano poi, nel momento in cui diventeranno negativi, spostati in un piano della struttura, isolati, per ripristinare le condizioni precedenti all'epidemia. Nel frattempo, teniamo tutti i parametri sotto controllo. In particolare, un'equipe sanitaria ogni giorno si reca presso la struttura per valutare tutti i pazienti. Quotidianamente, quindi, vengono misurati i parametri vitali, temperatura, pressione e saturazione dell'ossigeno nel sangue. Da oggi, inoltre, ogni piano avrà un monitor multiparametrico, nell'ambito del servizio di telemedicina attivato dall'Asl di Brindisi, per cui i pazienti potranno essere monitorizzati anche a distanza. Non basta. Questi monitor multiparametrici sottolinea infatti il medico hanno al loro interno anche un concentratore di ossigeno, dunque al bisogno di sarà già l'ossigeno pronto.



Se, tuttavia, qualcuno degli ospiti della struttura dovesse presentare i primi sintomi riferibili ad una malattia virale, come tosse, febbre o desaturazione, sarà avviato al percorso Covid, quindi ospedalizzato.

Nella giornata di ieri, in particolare, sono state due le persone trasferite in ospedale, portando quindi il numero totale degli ospedalizzati per Covid a sei. Nei giorni precedenti al commissariamento del Focolare, riferisce inoltre l'attuale responsabile sanitario della struttura, non risultano decessi riconducibili al Covid. Poi, il dottor Greco precisa che non abbiamo atteso che la Regione formalizzasse l'affiancamento. Nei giorni scorsi, infatti, quando la struttura ci ha chiesto aiuto abbiamo subito inviato personale sanitario, farmaci, ossigeno, e dispositivi di protezione individuale. Da oggi (ieri per chi legge, ndr) invece, la collaborazione è diventata organica.



Infine, il responsabile sanitario annuncia che sarà attivato quanto prima a cura della Asl un servizio, attraverso degli assistenti sociali, tramite il quale ogni giorni i parenti degli ospiti saranno chiamati, anche attraverso videochiamate, per fornire notizie sulle condizioni di salute e sulle modalità di assistenza dei loro cari.

E nel frattempo, mentre l'incidenza del Coronavirus in provincia di Brindisi è aumentata ulteriormente fino a 10,78 casi ogni 10mila abitanti, arrivano i primi esiti dell'indagine epidemiologica avviata dal servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Asl nelle oltre 80 Rssa del territorio. Oggi (ieri per chi legge, ndr) il Sisp riferisce il direttore generale Giuseppe Pasqualone ha eseguito cento tamponi agli ospiti di Villa Iris a Mesagne, una residenza sociosanitaria assistenziale in convenzione con la Asl, e domani (oggi per chi legge, ndr) procederemo con i tamponi per gli operatori. Abbiamo fornito i dispositivi di protezione individuale per mettere tutti in sicurezza. Inoltre, aggiunge il dg, a livello ospedaliero registriamo un costante calo dei ricoveri, con poco più di quaranta pazienti nei quattro reparti Covid: Pneumologia, Rianimazione, Malattie infettive e Medicina interna. In particolare su otto posti letto di Rianimazione ne abbiamo occupati soltanto tre.