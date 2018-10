Scontro tra due auto e un trattore: quattro feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro persone sono rimaste ferite nello scontro tra un trattore, una Volkswagen Passat e una Lancia Y, verificatosi sulla provinciale tra Ceglie Messapica e San Vito dei Normanni. Si tratta di quattro uomini, tre militari dell’aeronautica e un civile, che sono stati trasferiti presso l’ospedale Perrino di Brindisi e sottoposti ad accertamenti per poi essere giudicati guaribili con prognosi dai 20 ai 45 giorni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.A occuparsene sono i stessi carabinieri, che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi del caso sul luogo del sinistro al fine di stabilire ogni fase della vicenda, le cause ed eventuali responsabilità. Le ambulanze del 118 hanno trasportato al pronto soccorso i quattro uomini coinvolti. Nessuno ha riportato ferite gravi.