Scontro tra Bmw e Ape: un anziano finisce in ospedale. Traffico in tilt

Due mezzi coinvolti e un ferito in ospedale è il bilancio dell’incidente avvenuto a San Pietro Vernotico. La collisione tra una Bmw berlina e un’Ape è avvenuta intorno alle 18.30 sulla strada statale 16 che collega San Pietro a Squinzano.

Una persona ferita



Ad avere la peggio è stato il conducente dell’Ape, un anziano del posto che è stato soccorso e condotto in ospedale dal personale del 118. L’anziano coinvolto nell’incidente è un pastore residente non molto lontano dal luogo dello scontro, in una zona piuttosto periferica e isolata. All’arrivo dei soccorsi si è temuto il peggio alla vista del mezzo a tre ruote completamente distrutto, con le lamiere contorte in più punti. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla polizia locale di San Pietro che stanno vagliando la dinamica. I primi a prestare soccorso sono state le persone arrivate dalla vicina stazione di servizio.



Su quanto accaduto nei frangenti precedenti la collisione per ora ci sono solo alcune testimonianze ma il tratto di strada interessato è spesso teatro di incidenti stradali anche gravi. A rischio sia i fruitori della stazione di servizio che chi si immette sulla statale provenendo dalle strade laterali di campagna.

Traffico in tilt

L’incidente ha inoltre causato qualche rallentamento sulla strada, un rettilineo di circa sette chilometri che congiunge i due centri, l’ultimo a sud di Brindisi e il primo a nord di Lecce. Proprio la morfologia del tratto è spesso complice di alta velocità per chi percorre la statale. Dopo i rilievi effettuati dalla polizia locale, la strada è stata liberata dai mezzi coinvolti e la circolazione è ripresa regolarmente.