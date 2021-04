Scontro tra auto e mezzo della nettezza urbana: un uomo in ospedale

Un violento incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla provinciale che collega Oria a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Coinvolti due mezzi: una Fiat Tipo station wagon e un camion della nettezza urbana. E' grave il conducente dell'auto, un uomo di Torre Santa Susanna, portato in codice rosso all'ospedale "Perrino" di Brindisi.

La dinamica

Non è ancora chiaro cosa abbia portato i due mezzi a un impatto così violento. Di certo, per soccorrere il malcapitato, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno tirato fuori dalle lamiere del mezzo. Distrutta la sua vettura, finita rovinosamente fuori strada dopo l'impatto con il mezzo pesante. Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Francavilla Fontana, che indagano per accertare le responsabilità dell'incidente.