Scontro sulla strada per il mare: 5 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro frontale sulla strada per il mare sabato sera a San Pietro Vernotico, due auto coinvolte e cinque feriti lievi e disagi alla circolazione a causa del transito interrotto per alcune ore. Un bilancio tutto sommato positivo per una strada, la sp 86 che collega San Pietro Vernotico alle marine di Campo di Mare e Torre San Gennaro, tristemente nota per gli incidenti mortali. Poco dopo la mezzanotte due auto, una Honda e una Fiat sono entrate in collisione per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto per prestare il servizio necessario e per i rilievi del caso.Sul luogo dell’incidente, sempre il solito tratto all’altezza di contrada Leanzi dove insiste una curva pericolosa già teatro di sinistri gravi, sono intervenuti anche i vigili del fuoco della compagnia di Brindisi. Si è reso necessario l’intervento dei pompieri per mettere in sicurezza le auto coinvolte e per circoscrivere l’area prima di aiutare uno dei feriti, una donna, ad uscire dall’abitacolo nel quale era rimasta incastrata. In una delle auto erano in quattro a viaggiare mentre l’altro abitacolo era occupato dal solo conducente. Per nessuno di loro si è reso necessario l’intervento urgente, sono stati tuttavia sottoposti tutti alle cure del caso con l’aiuto del personale del 118 giunto in pochi minuti. La scena dell’incidente lasciava presagire bilanci ben più gravi, il traffico da e per la marina era piuttosto intenso e tanti automobilisti hanno dovuto invertire il senso di marcia in percorsi alternativi nei quali è stato confluito il traffico. Lo scontro tra i due mezzi ha ridotto le auto ad un ammasso di lamiere e molti detriti sono volati ovunque per cui si è reso necessario bonificare l’intera area prima di riaprire alla circolazione.