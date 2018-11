Scontro sulla provinciale, 55enne muore schiacciato tra due camion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un camionista di 55 anni di Fasano è morto schiacciato tra due tir in un incidente avvenuto stamani nei pressi di Bologna, sulla strada provinciale Sp2 delle “Budrie”, a San Giovanni in Persiceto. La vittima si chiamava Nicola Angelo Palmitessa, nato a Monopoli e residente a Fasano.Secondo i primi accertamenti della polizia municipale di Terre d’Acqua sembra che uno dei due mezzi, che procedeva in direzione di San Giovanni in Persiceto, fosse fermo al momento dell’impatto e che il conducente - il camionista di Fasano - si trovasse in strada. L’altro camion, invece, viaggiava nella direzione opposta e il 55enne sarebbe rimasto schiacciato tra i due mezzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre il corpo del camionista, oltre a un’ambulanza e un’automedica del 118.