Scontro con sei feriti a Brindisi, aggredito un autista del 118

Aggressione a un autista del 118 a Brindisi. È accaduto nel quartiere Paradiso, in via Egnazia, quando tre ambulanze sono intervenute per prestare soccorso a sei persone rimaste lievemente ferite in un incidente stradale. Gli operatori del 118 senza perdere tempo si sono occupati dei feriti. L’aggressione è avvenuta mentre un autista stava aiutando un infermiere corso in aiuto di una donna: mentre la stavano conducendo sull’ambulanza, l’autista è stato prima aggredito verbalmente da un uomo che ha alzato sempre più il tono fino a spintonarlo e a colpirlo alla testa. L’operatore non ha reagito, mentre altre persone che erano accorse hanno tentato di riportare la calma. Sul posto sono poi giunti i carabinieri e gli agenti della Polizia locale.