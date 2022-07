Scontro moto contro auto: motociclista perde un piede nell'impatto

Moto contro auto: nell'incidente il motociclista perde un piede. Un centauro, 47enne sammichelano, ha perso un piede in seguito ad un incidente avvenuto domenica sera sulla provinciale che collega il comune di San Michele Salentino a Francavilla Fontana. L’uomo, in sella alla sua Harley Davidson, si è scontrato con una Mercedes, il cui conducente sarebbe rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del vicino comando di San Vito dei Normanni e un’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno soccorso il 47enne per poi trasferirlo presso il pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica per l’amputazione del piede.

La ricostruzione

Il sinistro si è verificato intorno alle 18,30 di domenica sulla strada provinciale 48 che da San Michele Salentino conduce a Francavilla Fontana. La Mercedes viaggiava in direzione della città degli Imperiali, mentre il centauro alla guida della Harley Davidson stava rientrando a casa. All’improvviso, per circostanze in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati e il 47enne si è ritrovato sull’asfalto con il piede schiacciato dal peso della grossa moto. Sul luogo è arrivato rapidamente il personale del 118 si è occupato del ferito, che è stato trasferito presso il nosocomio brindisino, dove i medici si sono presi cura di lui, prestando le cure del caso ed effettuando tutti gli accertamenti necessari. Al termine, il centauro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l’amputazione del piede. Sono in corso le verifiche per ricostruire le responsabilità.