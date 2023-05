Scontri tra tifosi durante la partita del Virtus Francavilla: quindici daspo

Sono scattati 15 Daspo per altrettanti tifosi della Virtus Francavilla Calcio a seguito degli scontri post partita del 5 febbraio scorso quando alla Nuovarredo Arena i padroni di casa ospitarono e, per la cronaca, sconfissero il Giugliano. Era una partita valevole per il campionato di Serie C, dove ormai da anni la società del patron Antonio Magrì milita da diversi anni nel Girone C.

La dinamica

Al termine del match, una sessantina di tifosi forzarono le protezioni e cercarono il contatto coi tifosi ospiti, rei di aver esposto uno striscione con su scritto "Curva Sud Brindisi". Le tifoserie più "calde" di Giugliano e Brindisi, infatti, pare siano gemellate.

Il daspo

Uno striscione ritenuto provocatorio e che innescò la reazione di una parte della curva francavillese. Così cominciarono a volare insulti, minacce, seggiolini e persino pietre da una parte all'altra dello stadio.

Un posto che 15 dei facinorosi non potranno frequentare il loro luogo domenicale preferito almeno per qualche mese se non per la prossima intera stagione agonistica e comunque fino a cinque anni. I carabinieri della Compagnia dei carabinieri di Francavilla Fontana, al comando del capitano Alessandro Genovese, identificarono 15 persone che ora il questore ha deciso di punire. Non dovranno "sgarrare" per alcun motivo entrando al campo sportivo, perché altrimenti rischiano addirittura l'arresto in flagranza.