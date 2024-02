Scomparso il regista Formigoni: avviate le ricerche

Nello specchio di mare a sud di Savelletri - provincia di Brindisi - sono in corso delle ricerche di un anziano. Si tratta di Carlo Formigoni, regista originario di Mantova, ma domiciliato a Ostuni, uno dei fondatori del Teatro Kismet di Bari. Pare che nella giornata di oggi l'anziano si sia fatto accompagnare da un taxi lungo la litoranea fasanese. In base alle poche indiscrezioni trapelate, sul posto i soccorritori hanno trovato gli effetti personali dell’anziano e una sdraio che aveva al seguito. Le ricerche sono condotte da terra da Carabinieri, Vigili del fuoco e Capitaneria di Porto, e in mare da una motovedetta della Guardia costiera e dai sommozzatori dei Vigili del fuoco.

Aggiornamenti nelle prossime ore.