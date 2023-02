Scomparso Giancarlo Cafiero, appassionato cultore della storia e della cultura popolare brindisina

Brindisi perde uno dei suoi figli più affezionati. Si è spento, infatti, nell'ospedale “Perrino” Giancarlo Cafiero, cultore della brindisinità e della storia, non solo recente, titolare insieme a Galiano Lombardi della “Valigia delle Indie”, scrigno che raccoglieva il meglio del passato della città. Cafiero è stato protagonista di numerosi eventi culturali, nei quali spesso declamava le poesie in vernacolo di Ennio Masiello. E proprio la "Valigia delle Indie", in via Giovanni Tarantini, a due passi dal duomo, era per lui una sorta di palcoscenico quotidiano, dal quale non lesinava di raccontare storie e memorie della Brindisi passata ai tanti curiosi che frequentavano quello che non era un semplice negozio di memorabilia. Ad annunciare la sua scomparsa è stato l'amico di sempre Galiano Lombardi.