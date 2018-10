Scompare un 22enne: famiglia in ansia. Ritrovata l'auto parcheggiata in paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLA CASTELLI - È scomparso nella notte tra martedì e mercoledì a Villa Castelli Alessio Ciniero, nato Martina Franca (Taranto) e residente a Villa Castelli, e ora i carabinieri lo stanno cercando.Ciniero, 22 anni, si è allontanato da casa ed ha fatto perdere le proprie tracce. Il giovane al momento dell’allontanamento vestiva jeans di colore blu, maglia verde, giubbino nero e scarpe sneaker nere e porta occhiali da vista. L’allontanamento è riconducibile ad un precario stato di salute del giovane.I carabinieri hanno trasmesso la foto su richiesta dei genitori perché hanno forti timori circa le condizioni del 20enne. Ciniero è alto circa 1,80, corporatura magra, capelli pettinati all’indietro di colore nero, con barba incolta nera e sopracciglia nere folte, occhi scuri. Chi lo vedesse o trovasse elementi ritenuti utili al ritrovamento del ragazzo può contattare il 112.In serata è stata ritrovata l’auto del ragazzo, una Seat Ibiza parcheggiata in via Aldo Moro a Villa Castelli. Ricerche sono state condotte anche in un casolare isolato di campagna dove il ragazzo amava andare, ma senza esito.