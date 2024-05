Scippata da due malviventi in scooter: terrore in centro, le strappano la borsa e cade sull'asfalto. Ferita una 70enne

Ritornano gli scippi in città. Due gli episodi registrati oggi a Brindisi, in un caso è il raid è riuscito e la vittima è rimasta anche ferita, nell'altro invece i banditi sono fuggiti a mani vuote. Il caso più inquietante è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, quando due banditi che si trovavano a bordo di uno scooter hanno preso di mira una pensionata 70enne in via Carmine, in centro, a Brindisi. La malcapitata stava passeggiando da sola quando è stata strattonata nel tentativo di portarle via una borsa, rovinando per terra.

I fatti

Il grave episodio è finito sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno immediatamente soccorso la donna e subito dopo chiamato il 118 a causa delle ferite riportate, anche se lievi.

Sul bruttissimo episodio stanno ora lavorando gli agenti della Sezione volanti dopo una denuncia formalizzata dalla donna in Questura. Al vaglio ci sono le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di arrivare ai responsabili che al momento dello scippo indossavano entrambi un casco. Inoltre, a quanto pare, è stata utilizzata una moto senza targa, molto probabilmente di natura furtiva. Bisogna risalire a quasi 4 anni fa per parlare in città di scippi e di una collanina sottratta a una donna che si trovava in auto nei pressi di via Appia. L'autore venne poi arrestato nel giro di pochi minuti da parte delle forze dell'ordine. Un episodio che torna a mettere paura, ancor più quando le vittime sono donne da sole o in avanzata età. Ieri pomeriggio, la 70enne si trovava da sola in quell'angolo della città, portandosi dietro una borsetta con all'interno i documenti e nemmeno tantissimo denaro. Purtroppo, i due malviventi di turno hanno rovinato l'armonia di quella passeggiata, facendola diventare anche molto pericolosa: nel tentativo di strapparle la borsa hanno indotto la donna a finire per terra, provocandole alcune ferite. Soccorsa da alcuni passanti e subito dopo da un'equipe medica del 118, la 70enne (che non ha mai perso conoscenza nel corso dell'aggressione) ha infine raggiunto gli uffici della Questura per formalizzare una denuncia contro ignoti.

In mattinata un altro tentativo di scippo è avvenuto nel quartiere Commenda. Ma in questo caso il piano dei malviventi è andato a monte. Intanto, cresce l'allarme.