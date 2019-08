Schianto nella notte lungo la provinciale: un morto e nove feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORIA - Lo scontro, poco prima della mezzanotte, la notte delle stelle cadenti, è stato violentissimo. è stato tragico. Nella carambola che ha coinvolto tre auto per una dinamica ancora al vaglio dei carabinieri e ancora tutta da ricostruire, ha perso la vita il 50enne originario di Oria Maurizio Carone. Nove i feriti, anche in condizioni gravi, trasportati negli ospedali dai mezzi del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri della compagnia di Francavilla, della stazione di Oria e del distaccamento dei vigili del fuoco di Manduria.I fatti, come detto, prima della mezzanotte. La dinamica è ancora da ricostruire nella sua interezza. Certo è, che per cause ancora da accertare, le tre auto, una Fiat Croma, una Lancia Musa ed una Fiat Punto, sono entrate in collisione, per uno scontro violentissimo e, purtroppo, anche fatale, registrato a cavallo tra le province di Brindisi e Taranto, lungo la strada Provinciale 57 che collega Oria con Manduria. Carone, professione carrozziere, piuttosto noto nel Borgo Federiciano, è morto sul colpo. Ferita gravemente anche la moglie, che viaggiava con lui. Feriti anche gli occupanti degli altri due mezzi, prima soccorsi sul posto e poi trasportati in ospedale.