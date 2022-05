Schianto in Germania: l'auto prende fuoco. Due uomini muoiono carbonizzati: c'è un pugliese

Tragico schianto con l'auto in Germania, tra le vittime anche un uomo della provincia di Brindisi. I fatti si sono verificati a Enzkreis, nel Land del Baden-Württemberg . Le vittime sono Nicola Tarantino, 45enne originario di Tuturano (Brindisi) e un 35enne di origini campane. Entrambe le vittime sarebbero morte carbonizzate all'interno della loro vettura.

Il dramma

Il terribile incidente stradale si è verificato sabato notte poco dopo la mezzanotte a Enzkreis, in Germania, nel Land del Baden-Württemberg. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Mercedesc Classe C si è improvvisamente schiantata contro un albero sulla strada tra Muhlacker e Illingen, la B10. Il veicolo, al cui interno viaggiava il 45enne brindisino insieme ad un 35enne di origini campane, dopo l’impatto contro l’albero ha preso fuoco in pochissimi istanti, tanto che i due uomini sono rimasti intrappolati all’interno del veicolo.