Schianto fatale, sequestrato il cellulare all'automobilista. Oggi l'addio a Raffaele

Si sono svolti questa mattina i funerali di Raffaele Laghezza, il ragazzino di Carovigno investito e ucciso martedì scorso sulla ex statale 16 che collega Carovigno a San Vito dei Normanni.

Conducente negativo ai test. Sequestrato il cellulare

Il conducente dell'auto che lo ha travolto in pieno mentre percorrevano la stessa direzione di marcia è risultato negativo ai controlli su alcool e droghe; all'esame degli inquirenti altri elementi per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. Una strada maledetta, l'hanno definita i tanti che la percorrono, soprattutto nel tratto in cui ha perso la vita Raffaele, che avrebbe compiuto 14 anni il prossimo 17 luglio. Contrada Colacurto, nei pressi del Carbrun, la struttura che ospita i migranti, già teatro di incidenti mortali, è al centro di polemiche da tempo: la strada provinciale che attraversa la contrada nasconde delle insidie e non basta il limite di velocità di 50 chilometri orari a evitare le tragedie che si verificano; lo scorso ottobre aveva perso la vita un ragazzo originario del Gambia di 22 anni.

La drammatica dinamica



Raffaele era diretto a casa della zia, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute, percorreva la statale in sella alla sua bici quando all'improvviso, intorno alle 18.30, una Renault Megane condotta da un ostunese di 40 anni lo ha travolto. Il conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi al giovanissimo che ha perso conoscenza nell'impatto e dopo essere stato sbalzato sul cofano e sul parabrezza dell'auto per poi finire sull'asfalto. All'arrivo dei sanitari del 118 sono state tante le manovre per la rianimazione praticate alla giovane vittima ma senza esito, Raffaele è spirato all'arrivo nel Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi.

Al conducente dell'auto sono stati disposti gli esami di routine per stabilire se avesse fatto uso di droghe o alcool, risultati poi negativi, mentre il pm di turno Gualberto Buccarelli ha disposto il sequestro della bici, dell'auto e del telefonino dell'automobilista per accertare la condotta alla guida o altri elementi che ricostruiscano l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Ieri in mattinata è giunto il nullaosta per la salma dello sfortunato ragazzino che era a disposizione della magistratura presso l'obitorio del Perrino, e che è stata restituita alla famiglia. I funerali questa mattina alle 11 nella chiesa del Carmine di Carovigno.

Una comunità affranta si è stretta attorno ai genitori e al fratellino di Raffaele, un ragazzino speciale che «aveva un buon cuore e tutto ciò che gli serviva era l'amore», così recita la didascalia di un video che lo ritrae in alcuni momenti di vita quotidiana tra i compagni di scuola e gli insegnanti che gli erano più vicini. Sul suo diario social, domenica scorsa aveva postato il mare nell'immagine di copertina e il suo volto sorridente nel profilo. Una giovane vita spezzata durante una passeggiata in bici, una tragica fatalità o un evento annunciato. A margine dell'ennesima tragedia della strada ci si chiede se l'incidente poteva essere evitato. In passato era stata la comunità africana a chiedere più sicurezza a fronte dei continui spostamenti in bici dei ragazzi ospiti del centro di accoglienza e degli incidenti, anche mortali, che si erano verificati.

