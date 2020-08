Si schianta contro due auto sul viale, paura per un motociclista

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno a Mezzogiorno, in viale Aldo Moro, a Brindisi. Uno scooter Honda Phantom è andato a scontrarsi contro la parte posteriore di una Ford Focus, per poi urtare anche una Renault Megane in sosta. Il motociclista, in seguito al secondo impatto, evidentemente più violento, è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118: i sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, e lo hanno poi portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della polizia municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA