Si schianta contro un albero d'ulivo, paura per una donna

Brutto incidente questa mattina sulla strada statale 16 tra San Pietro Vernotico e Brindisi. Una Daewoo Matitz condotta da una 62enne di Cellino San Marco è uscita fuori strada impattando contro un albero di ulivo. L’abitacolo è andato completamente distrutto mentre per la conducente si sono rese necessarie le cure dei sanitari del 118 giunti sul posto poco dopo l’incidente. Intervento anche dei vigili del fuoco della compagnia di Brindisi che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante. Per la 62enne i sanitari hanno constatato solo ferite lievi ma sono in corso gli accertamenti del caso sullo stato di salute e sui motivi che hanno deviato il percorso dell’auto andata a finire prima sul guardrail e poi contro l’albero.

Ultimo aggiornamento: 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA