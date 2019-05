Scarpe con le griffe contraffatte: nel porto di Brindisi maxi sequestro da oltre mezzo milione di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre mezzo milione di euro di scarpe contraffatte, cioè con il finto marchio Nike. In totale 15mila pezzi. Maxi sequestro della Guardia di Finanza nel porto di Brindisi. I finanzieri, insieme a a funzionari dell'Agenzia delle Dogane, hanno sottoposto ad accurato controllo un camion autoarticolato sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia con un carico di prodotti "Made in China". La merce contraffatta era destinata alla ditta di un soggetto di nazionalità cinese con sede in Spagna.Il modello Nike imitato è l'Air Max 270, come confermato dalle perizie tecniche eseguite da personale della Nike. I rappresentanti legali, di nazionalità cinese, delle società interessate alla transazione commerciale e l'autotrasportatore bulgaro, sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Procura per il reato di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".