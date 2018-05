CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BRINDISI - Mancano ormai pochi giorni alla scadenza dei termini per la consegna delle liste in Comune, fissata per le 12.30 di sabato prossimo. E così, tutti i partiti e movimenti che prenderanno parte alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno sono impegnati in queste ore nella raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura. Chi in piazza, chi nelle rispettive sedi, tutti sono alla ricerca di sostenitori. Intanto, però, continuano a filtrare i nomi dei futuri, ma anche dei possibili, candidati ad uno dei 32 posti disponibili in consiglio comunale.