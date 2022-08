Santi Teodoro e Lorenzo, si fa festa: processione, fuochi e bancarelle

Festa di San Teodoro e Lorenzo, con il ritorno dei fuochi e della processione a mare anche lo spettacolo galleggiante con la voce narrante di Luca Ward. Un programma ricco di novità quello che attende la festa patronale a Brindisi che dopo due anni di stop a causa della pandemia riscopre le tradizioni attraverso la processione nel porto interno e i fuochi pirotecnici. Ma la vera novità sarà lo spettacolo sull’acqua con la presenza del noto attore e doppiatore Luca Ward. Per l’occasione sarà allestita una piattaforma galleggiante lungo la banchina del lungomare Regina Margherita sulla quale si esibirà il famoso artista che in questi anni ha prestato la sua voce agli attori più famosi di Hollywood, quali Samuel L. Jackson, Russell Crowe, Keanu Reeves, Hugh Grant, Kevin Costner e tanti altri ancora. Luca Ward , nella sua performance, sarà accompagnato dalle note del pianoforte di Stefano Miceli. Lo scorso anno , invece, protagonista dello spettacolo di punta della festa fu Neri Marcorè che si esibì in piazza Santa Teresa, anche in quell’occasione ci fu la partecipazione del maestro Miceli.

Il programma

Come di consueto la settimana in onore dei Santi Patroni sarà quella che apre il mese di settembre ma molte delle iniziative collaterali cominceranno già dal 26 agosto. Come annunciato le reliquie dei Santi torneranno a fare il giro del porto interno e tra l’altro a trasportarli tornerà l’imbarcazione della Marina Militare che per alcuni anni , a causa di problemi tecnici, non aveva potuto supplire al suo compito tanto da essere sostituita con uno dei rimorchiatori Barretta, gentilmente messo a disposizione dalla nota famiglia di imprenditori. Torna, quindi la processione a mare, ma tornano anche i fuochi d’artificio. Il Comune ha trovato le risorse necessarie ancor prima di approvare il bilancio. Lo stesso si può dire delle luminarie che saranno fornite dalla ditta Fabrizio di San Donaci. Per il disbrigo di tutta la parte pratica della festa come ogni anno sarà la Multiservizi, società in house del Comune, ad impegnarsi affinchè tutto fili liscio.

Il bando per le bancarrelle



Intanto Comune ha pubblicato l’avviso pubblico per l’occupazione di circa 50 stalli, ma il numero preciso sarà stabilito successivamente dalla Giunta Municipale e dall’ufficio tecnico, che è scaduto lo scorso 12 agosto. Nelle ultime manifestazioni invece le bancarelle era state spostate in via Del Mare e in parte sul Lungomare Regina Margherita. La posizione dei posteggi verrà assegnata in base ad alcuni criteri quale l’anzianità di partecipazione rispetto agli ultimi 10 anni . Non mancheranno neppure le giostre che , come di consueto, saranno posizionate su piazzale Spalato, nei pressi della Questura. Tra le iniziative il Comitato feste patronali sta cercando di organizzare l’esibizione del Musical “The Lion King – Il cerchio della vita siamo noi”, interpretato dai ragazzi di AIPD Brindisi, già andato in scena lo scorso maggio al Nuovo Teatro Verdi. Lo spettacolo, che ha riscosso particolare successo, potrebbe andare in scena il prossimo 31 agosto su piazza Duomo.

Inoltre, come ogni anno, a completare il calendario degli appuntamenti previsti per la Festa Patronale, non mancherà neppure il tradizionale Palio dell’Arca, la gara degli schifarieddi che rievocheranno l’arrivo nel porto di Brindisi delle reliquie di San Teodoro nel lontano 1225 su una nave veneziana.

