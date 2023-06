Stop ai ricoveri fino a ottobre nei reparti di chirurgia di Brindisi e provincia. È caos

Stop ai ricoveri ordinari nei reparti di chirurgia degli ospedali di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. I sindacati protestano e una dura nota arriva anche dal sindaco di Ostuni, Angelo Pomes. «Con una disposizione delle ultime ore l'Asl di Brindisi ha deciso di sospendere i ricoveri ordinari nei reparti di chirurgia a Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni. È davvero preoccupante quello che sta accadendo». Lo dichiara in una nota il segretario generale aggiunto della Fp Cisl Taranto Brindisi Giuseppe Lacorte dopo le ultime decisioni dell'Asl che - evidenzia il sindacato - con una disposizione di servizio ha previsto il blocco ordinario dei ricoveri e delle attività programmate nei tre presidi per chirurgia. Verranno garantite solo le urgenze e le prestazioni oncologiche. «La sanità pubblica in terra di Brindisi sta vivendo una stagione drammatica. L'ondata di chiusure di reparti e servizi - aggiunge Lacorte - mette definitivamente a nudo da una parte le falle politiche e programmatiche di questo governo regionale e del management aziendale». «Alla luce di questa situazione disastrosa il direttore sanitario dell'Asl di Brindisi, Vito Campanile, farebbe bene - continua Lacorte - a dimettersi». «Basta con i parti in auto, basta con le continue disfunzioni che risalgono gli onori della cronaca nazionale e che mettono a rischio la vita delle persone. Basta - conclude Lacorte - la misura è colma».

Il commento del sindaco di Ostuni

«Così facendo - spiega il Sindaco di Ostuni, Angelo Pomes - la momentanea chiusura della chirurgia di Ostuni lascerà senza cura tantissimi pazienti e non porterà nessun vantaggio alla sanità brindisina.

La cosa più grave è che dalla sera alla mattina si chiude una Unità operativa che da febbraio ad oggi ha garantito circa 300 interventi.

Ciò in spregio alle persone che oggi ma anche nei prossimi giorni dovevano subire un intervento chirurgico, per non parlare delle tante persone che sono in lista d'attesa».