Notte di fuoco in due comuni: in fiamme tre auto

BRINDISI - Notte di Fuoco a San Vito e Carovigno, dove due incendi, sviluppatisi a distanza di un'ora l'uno dall'altro, hanno distrutto tre autovetture. Accertamenti in corso e fitto il mistero. Il primo allarme, mezzora dopo la mezzanotte, a San Vito dei Normanni, in via Genova. In fiamme una vettura “Fiat bravo”: il rogo sarebbe divampato all'interno del veicolo, danneggiando l'abitacolo e distruggendo il cruscotto. Circostanza che lascerebbe supporre, in prima battuta, un guasto all'impianto elettrico, quale causa all'origine delle fiamme.Sul posto una squadra dei vigili del fuoco, che ha spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. Un'ora dopo, all'1.35, altra richiesta di intervento raccolta dalla sala operativa dei vigili i vigili del fuoco di Brindisi. E a pochi chilometri di distanza. Così i pompieri del distaccamento di Ostuni sono accorsi a Carovigno, in via Aprile. Le fiamme, in questo caso, hanno distrutto una “Alfa Romeo Giulietta” e una “Seat Ibiza”, parcheggiate a ridosso del maciapiede. Nella circostanza l'ipotesi prevalente sarebbe legata alla matrice dolosa del rogo. Indagini sono in corso da parte degli investigatori. © RIPRODUZIONE RISERVATA